Баллистическая ракета Китая пролетела возле базы США на Гуаме

Запущенная Народно-освободительной армией Китая в ходе испытаний межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) преодолела около 12 тыс. км. Как сообщила газета South China Morning Post, она пролетела возле Филиппин и острова Гуам, где расположена военная база США.

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Издание приводит данные базирующегося на Гуаме исследовательского института "Тихоокеанский центр безопасности островов". Согласно им, запуск МБР был произведен с острова Хайнань. После этого ракета преодолела около 12 тыс. км и, пролетев возле Филиппинского архипелага и острова Гуам, упала в воду в южной части Тихого океана возле Французской Полинезии.

Как указывается в статье, исходя из дальности запуска, это может быть ракета DF-31 или новейшая DF-41. Этот запуск стал первым подобным испытанием МБР Китая с 1980 года.

На острове Гуам расположена стратегическая база ВМС США. Кроме того, на прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США не планируют в ближайшее время выводить с территории Филиппин временно размещенные там ракетные комплексы средней дальности Typhon.

Запуск МБР в рамках учений ракетных войск НОАК был осуществлен в 08:44 по пекинскому времени (03:44 мск). Как сообщило Минобороны КНР, его цель - проверка вооружения и уровня подготовки войск. Китай заранее уведомил о запуске страны региона. Ракета с макетной боевой частью упала в установленной акватории Тихого океана.