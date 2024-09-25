В Кремле прокомментировали ракетные испытания Китая

Китай, проводя испытание межконтинентальной баллистической ракеты, реализует своё суверенное право.

С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил 25 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением относимся», — отметил Песков, добавив, что по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен информацией.

Китай заявил о безопасности запуска баллистической ракеты для других стран

Ранее сообщалось, что армия Китая запустила баллистическую ракету в воды Тихого океана в рамках учений.