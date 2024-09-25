СМИ: Израиль впервые нанес удар по поселению на севере Ливана

Самолеты ВВС Израиля ударили по поселению Муайсара в округе Джбейль (Библос) в 35 километрах севернее Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA.

Согласно данным, в результате израильского удара есть раненые. На место уже направлены машины скорой помощи, подчеркивается в сообщении.

Муайсара является единственным поселением рядом с городом Библос, где проживают мусульмане-шииты. Курортный район Библос считается одним из самых безопасных в Ливане, там преимущественно проживают представители христианских конфессий, которые не имеют не отношения к движению «Хезболла».

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН заявил, что Израиль во время операции в Ливане планировал отодвинуть «Хезболлу» от границ, но теперь речь идет о полной ликвидации группировки, которая потеряла координаторов после подрыва пейджеров, передает «Радиоточка НСН».