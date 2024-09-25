Российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Острое и Григоровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Газета.Ru

В ведомстве добавили, что военнослужащие «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й и 54-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 119-й бригады теробороны в районе Николаевки, Константиновки и Курахова ДНР. Lenta.ru

Кроме того, были уничтожены семь складов боеприпасов. NSN.FM