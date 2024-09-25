Кремль наблюдает за ситуаций вокруг Угледара и считает динамику положительной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя, которые приводят «Известия», ориентиром служат заявления Министерства обороны РФ.

Безусловно, наблюдаем, динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на заявления Министерства обороны, — сказал Песков.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что украинцев готовят к сдаче Угледара в ДНР. Он объяснил, что на Украине сразу же разыгрывают карту о ненужности той или иной «фортеци» (крепости), как только становится понятно, что город скоро сдадут. «Украинский антикриз», по его словам, банален и предсказуем.

Пушилин: боевые действия идут уже в городе Угледаре

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что российские военнослужащие зашли на территорию жилых кварталов в подконтрольном ВСУ городе Угледаре. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, боевые действия ведутся уже внутри населенного пункта.