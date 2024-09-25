НАТО намерено создать центр по слежке за Россией в Арктике

Североатлантический альянс планирует открыть в одной из скандинавских стран объединенный центр НАТО по управлению воздушными операциями в Арктике, который будет вести слежку за Россией. RT на русском

«Официально задача объекта - «повышение ситуационной осведомленности альянса в регионе». Неофициально - слежка за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, воздушное наблюдение за Северным морским путем», - пишет РИА Новости. Российская газета

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на готовность Москвы отстаивать свои интересы в Арктике. Lenta.ru