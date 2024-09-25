Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что украинские войска лишились большей части ресурсов, заведенных в Курскую область. RT на русском

«[Выбивание противника из области] - я думаю, что это вопрос пары месяцев. Раньше я говорил 2-3 месяца, я так думаю, что еще пара месяцев, при любом раскладе, они у нас уйдут. Ну и давайте, если прямо сказать, мы должны для себя понимать, что ресурсы, которые были сюда заведены, они противникам большей своей частью уже утеряны. Понимание, что он не сможет на этом участке продвинуться дальше, как бы он не хотел, оно у него есть», - сказал Алаудинов. ТАСС

Ранее он сообщил о безуспешных попытках ВСУ улучшить позиции в Курской области. Москва24