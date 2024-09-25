«Хезболла» запустила баллистическую ракету по штабу «Моссада»

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за ракетную атаку по Тель-Авиву. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

В сообщении подчеркивается, что «Хезболла» впервые применила баллистическую ракету. Речь идет о ракете большой дальности Qadir One. Представители движения заявили, что целью удара стал штаб израильской разведки «Моссад», которую «Хезболла» считает ответственной за взрывы пейджеров в Ливане.

Израильские военные сообщили, что 25 сентября системы ПВО перехватили ракету класса «земля-земля», летевшую на Тель-Авив из Ливана, отмечает Reuters. По данным агентства, сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

17 сентября пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» начали массово взрываться. Вторая волна взрывов 18 сентября затронула телефоны и другие устройства.

«Хезболла» применила новые ракеты против Израиля

Жертвами атак стали более 20 человек, около четырех тысяч пострадали. Газета The New York Times сообщила, что сотрудники израильской разведки заложили в аккумуляторы устройств взрывчатку еще на стадии производства.

19 сентября Израиль начал наносить массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. На этой неделе израильские военные нанесли авиаудары по объектам в глубине Ливана, в результате чего погибли более 500 человек и более 1800 получили ранения.