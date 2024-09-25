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В Генштабе ВСУ сообщили о сложной ситуации на линии фронта

Генштаб Вооружённых сил Украины в своём telegram заявил о сложной ситуации на линии фронта для украинских войск.

В Генштабе ВСУ сообщили о сложной ситуации на линии фронта
© globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление.

Уточняется, что одними из самых сложных направлений в Генштабе назвали Харьковское, Купянское и Лиманское.

Также в Генштабе ВСУ пожаловались на преимущество России в живой силе и технике.

Ранее «Военная хроника» заявила, что российские военные вошли в Угледар с востока.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявляла, что «за Угледаром рубежей нет».

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