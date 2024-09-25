В Генштабе ВСУ сообщили о сложной ситуации на линии фронта
Генштаб Вооружённых сил Украины в своём telegram заявил о сложной ситуации на линии фронта для украинских войск.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление.
Уточняется, что одними из самых сложных направлений в Генштабе назвали Харьковское, Купянское и Лиманское.
Также в Генштабе ВСУ пожаловались на преимущество России в живой силе и технике.
Ранее «Военная хроника» заявила, что российские военные вошли в Угледар с востока.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявляла, что «за Угледаром рубежей нет».