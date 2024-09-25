Город Украинск перешел под контроль ВС РФ

Российские войска освободили Украинск в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Пушилин рассказал, что Украинск «был недавно освобожден», однако ситуация там развивается уже «совершенно по-другому». Кроме того, успешное продвижение Вооруженных сил РФ идет в сторону Красногоровки.

Украинск — город в Покровском районе ДНР, расположенный между крупными укрепрайонами ВСУ: городами Селидово и Горняк. Все три города расположены на возвышенности. От Украинска до Покровска примерно 20 км.

Напомним, что 19 сентября Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Георгиевка в ДНР. До этого, 13 сентября, стало известно об освобождении села Водяное в республике. 9 сентября заявлялось об освобождении села Мемрик.