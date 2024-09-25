ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара

Украинские войска вывели часть солдат из Угледара, а оставшиеся прячутся в городских укрытиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«Какую-то часть личного состава они [ВСУ] вывели. Остальные рассредоточились по городу, сидят в укрытиях», — рассказали журналистам.

24 сентября российские войска зашли на окраины города Угледара, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В ВСУ заявили о критическом положении в районе Угледара

23 сентября также сообщалось, что армия Украины пытается вывести первые несколько групп своих военных из Угледара. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ рискуют оказаться в котле на Угледарском направлении.