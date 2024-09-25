Мобилизация: последние новости на сегодня 25 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 сентября 2024, в материале «Рамблера».

Участникам СВО предлагают возвращать деньги за неиспользованные авиабилеты

Стоимость авиабилета предлагают полностью компенсировать, если россиянин отказался от перелета из-за мобилизации или подписания контракта с Минобороны для участия в специальной военной операции, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий проект закона поддержал перед рассмотрением в первом чтении комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

В настоящее время Воздушным кодексом предусмотрены различные условия возврата стоимости авиабилета пассажиру, если он по тем или иным причинам не может воспользоваться им.

Ветераны СВО стали участниками Всероссийского слета казачьей молодежи

Пятый Всероссийский слет казачьей молодежи открылся в Пятигорске на Ставрополье, сообщает ТАСС.

В нем принимают участие ветераны специальной военной операции. Мероприятие нацелено на развитие и продвижение молодежных инициатив в сфере развития и популяризации казачества.

В его рамках, помимо семинаров, проведут казачьи игры «Шермиции» и различные казачьи обряды.

Проект поддержки членов семей участников СВО «СВОя сила» стартует в пяти регионах

В Общественной палате России прошла презентация проекта социального развития и поддержки членов семей участников специальной военной операции «СВОя сила», сообщает «Вечерняя Москва».

На бесплатном обучающем онлайн-курсе они смогут найти в себе новые силы жить и взаимодействовать с окружающими, обретут уверенность и веру в лучшее, смогут развить навыки оказания психологического консультирования и поддержки другим и затем делиться вновь обретенной силой с теми, кому тяжело.