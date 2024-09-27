Тайвань зафиксировал приближение 41 летательного аппарата и 6 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 41 летательного аппарата и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

Как указывается в документе, 32 летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и восточной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.