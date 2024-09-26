Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью. Об инциденте в российском регионе сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Около 21:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны опубликовало видео с минометными ударами по ВСУ в Курской области. Таким образом, ВС России удалось сорвать ротацию украинских войск в одном из приграничных районов региона.