Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу в Запорожье

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Запорожсталь» в части города Запорожье, находящемся под контролем Киева, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, в цехе хранилась западная военная техника, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. Рогов уточнил, что удар Вооруженных сил (ВС) России совпал с выгрузкой большого количества военной техники из эшелона.

Накануне, 24 сентября, сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры ВСУ в Запорожской области. В 10 населенных пунктах региона прозвучало не менее 321 взрыва.

Также российские силы прямым попаданием поразили цех завода «Мотор сич», в котором проводилась сборка беспилотников.