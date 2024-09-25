Китай сделал заявление по поводу запуска баллистической ракеты

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Народно-освободительной армией Китая (НОАК) не направлен против других государств. Об этом заявило Минобороны КНР.

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"Запуск соответствует международному праву и международной практике, он не направлен против какой-либо конкретной страны или объекта", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

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Запуск в рамках учений ракетных войск НОАК был осуществлен в 08:44 по пекинскому времени (03:44 мск). Его цель - проверка вооружения и уровня подготовки войск. Китай заранее уведомил о запуске страны региона. Ракета с макетной боевой частью упала в установленной акватории Тихого океана.