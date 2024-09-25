Все попытки ВСУ улучшить позиции в Курской области терпят провал

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют бойцы "Ахмата". Об этом ТАСС заявил генерал-майор, командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

"Мы противника действительно ежедневно уничтожаем, выбиваем. Противник уже перестал даже пытаться продавиться на тех участках, где стоят наши ребята. Да, он пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается", - сказал Алаудинов.

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Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что главной целью противника при атаке на регион был захват атомной станции в Курчатове. "Вообще изначально задача была взять Курчатов, завладеть атомной станцией, завладеть Курском и максимальной территорией для того, чтобы уже начать торговаться и заставить Россию сесть за стол переговоров на их условиях", - отметил он.