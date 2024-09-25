Спецоперация на Украине 25 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 сентября 2024 года.

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Алаудинов: ВСУ потеряли 12 ранее взятых ими населенных пунктов в Курской области

В Курской области противник потерял контроль над 12 населенными пунктами, которые ранее были захвачены, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова.

При этом Вооруженные силы Украины понесли большие потери.

Отмечается, что украинские военные предпринимают попытки «каким-то образом удержаться» на участках, которые они уже взяли.

ВСУ потеряли 40 боевиков из-за удара авиабомбы под Купянском

Военные Украины потеряли до 40 человек из-за удара авиационной бомбы под Купянском Харьковской области, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство обороны России.

Войска РФ сбросили на пункт временной дислокации противника объемную детонирующую авиабомбу. В результате прямого попадания сооружение оказалось уничтожено.

Кроме живой силы Киев потерял пять единиц военной техники.

Минобороны заявило о поражении "Пионом" пункта временной дислокации ВСУ

Расчет российской самоходной артиллерийской установки большой мощности «Пион» уничтожил пункт временной дислокации и пехоту противника, сообщает ТАСС.

Разведка целей и наведение артиллерийского орудия проводились с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов.

«Пион» вел стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дальности более 30 километров. С помощью объективного контроля удалось зафиксировать уничтожение выявленных целей.