Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам заявил со ссылкой на пленных, что в курском приграничье на стороне ВСУ воюют большое число польских и латышских наёмников.

«Много наёмников, поляков, латышей. Забрали у него (пленного — RT.) телефон с информацией, он показывал карту, свои точки, где они стоят», — цитирует военного ТАСС.

Ранее военкор RT Саргон Хадая рассказал, что в курском приграничье повсюду лежат трупы наёмников и солдат ВСУ.

Также генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов рассказал, что воюющие на стороне ВСУ грузинские наёмники разграбили село Погребки в Курской области.