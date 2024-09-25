Подполье: в Дании заметили трейлеры с БТР Boxer для Украины

Трейлеры с германо-нидерландскими БТР Boxer для Украины замечены в Дании, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Дания, фуры с военной техникой двигаются на восток страны на военные базы, по словам агентуры, там её пересматривают, сортируют и отправляют на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Дания впервые передала Украине артиллерийские установки.

Позже премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила прекратить обсуждение вопроса о красных линиях России в украинском конфликте.