Лондон направит на Кипр военных для помощи в эвакуации британцев из Ливана

Великобритания в ближайшие часы направит на Кипр около 700 военнослужащих для помощи с эвакуацией граждан Соединенного Королевства из Ливана. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны Великобритании.

"Около 700 британских военнослужащих будут перемещены на Кипр в ближайшие часы на фоне того, как правительство разрабатывает планы действия в чрезвычайной ситуации в свете значительной эскалации между Израилем и Ливаном в последние дни", - отмечается в сообщении ведомства. Помощь им будут оказывать сотрудники МИД и пограничной службы королевства.

Всем британским гражданам настоятельно рекомендуется "как можно скорее" покинуть Ливан.

"События в последние часы и дни продемонстрировали волатильность ситуации, именно поэтому наше послание очень ясное - британские граждане должны покинуть [Ливан] сейчас", - заявил глава британского Минобороны Джон Хили. Во вторник под его председательством прошло заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Как отмечается в сообщении министерства, для помощи в эвакуации населения в регионе уже находятся большой десантный корабль Mounts Bay и эскадренный миноносец HMS Duncan ВМС Великобритании. В готовности находятся самолеты и вертолеты королевских ВВС. Основным местом для координирования этих действий должна стать авиабаза ВВС Великобритании в Акротири на Кипре.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. Ливанское движение возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, власти которого напрямую случившееся не комментировали, но заявили об активизации военных действий на северном направлении. После этого израильские ВВС начали наносить массированные удары по приграничным районам на юге Ливана, а также атаковали Бейрут.

Позднее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил о расширении атак на военные объекты, ракетные склады и командный состав "Хезболлах" по всему Ливану. По данным Минздрава страны, число погибших в Ливане в результате ударов превысило 550, ранены свыше 1,8 тыс. человек.