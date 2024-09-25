Al Watan: сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Тартуса
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над провинцией Тартус.
По информации Al Watan, в провинции были слышны сильные взрывы.
«Наши силы воздушной обороны отразили удары Израиля по одному из объектов в данном районе», — передаёт РИА Новости.
На прошлой неделе ВС России отразили попытку проникновения боевиков в сирийской провинции Идлиб.
Также МИД Сирии обвинил Израиль в стремлении к расширению военных действий в регионе.