США заявили о готовности к переговорам с РФ по ДСНВ

США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет РИА «Новости».

В Вашингтоне отметили, что ждут отклика со стороны Москвы, но не намерены «спекулировать» о возможном возобновлении ядерных испытаний в будущем.

Напомним, что документ был подписан в 2010 году. В феврале 2023 года года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него.

С 1 июня США прекратили передавать российской стороне информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ, отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках соглашения.

Кроме того, Соединенные Штаты перестали предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

21 июня зампред Совбеза Дмитрий Медведев уточнил, что Москва будет обсуждать новое соглашение после того, как Запад прекратит поставки оружия Украине.