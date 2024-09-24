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Российские военные поразили группу украинских операторов беспилотников

Российские военные поразили группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

Российские военные поразили группу украинских операторов беспилотников
© globallookpress.com

По его словам, взрыв был слышен далеко, на северной окраине города. Он уточнил, что было ликвидировано около 20 бойцов ВСУ.

«Прилет в Днепровский район Херсона, аккурат в место, где собирались дроноводы», — указал Лебедев.

22 сентября подразделения беспилотной авиации «Южной» группировки уничтожили укрытие ВСУ на донецком направлении. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами беспилотник преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения.

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