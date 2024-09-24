Российские военные зашли на окраины Угледара

Российские военные зашли на окраины оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, боевые действия начались в самом Угледаре.

«Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — подчеркнул он.

Рогов добавил, что ситуация в Угледаре для 72-ой бригады украинской армии складывается критическая. Он уточнил, что ВСУ находятся под угрозой окружения Вооруженными силами (ВС) России, возможна массовая сдача в плен.

Ранее газета Forbes предупреждала о риске окружения 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ под Угледаром.