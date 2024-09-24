В Израиле заявили, что нанесли серьезный ущерб "Хезболлах"

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" уже получило "ряд серьезных ударов", но у армии Израиля есть "еще больше готовых ударов". С таким заявлением выступил глава израильского Минобороны Йоав Галант во время встречи с военнослужащими после учений, в ходе которых отрабатывались наземные боевые действия на территории Ливана.

Движение "Хезболлах" "не то, что было неделю назад", так как "получило ряд серьезных ударов по своему командованию, своим бойцам и средствам борьбы", сказал Галант.

"Я доверяю Армии обороны Израиля и всему, что она делает, и у нас есть еще больше готовых ударов", - продолжил Галант, отметив, что израильские военные "знают, что делать и как действовать".

Высказывания министра распространила пресс-служба израильского Минобороны.

Галант, обращаясь к военнослужащим, сказал, что "необходимо достичь цели по безопасному возвращению жителей севера Израиля в свои дома". "Вы (израильские военнослужащие - прим. ТАСС) понимаете, что может наступить момент, когда мы (руководство Израиля - прим. ТАСС) отдадим приказ, и система будет двигаться вперед, поэтому необходимо провести подготовку, это очень важно", - продолжил он, поясняя важность завершившихся учебных маневров.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом порядка 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

На этом фоне продолжается резкий рост напряженности на ливано-израильской границе, где с 8 октября 2023 года начались постоянные обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По заявлениям армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов на севере Израиля были эвакуированы 80 тыс. человек.