Алаудинов назвал число освобожденных населенных пунктов в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

По словам Алаудинова, ВСУ потеряли 12 населенных пунктов в Курской области, над которыми ранее был установлен контроль Украины. Он также добавил, что ВСУ понесли большие потери, а для дальнейшего продвижения у Украины, по его словам, больше нет ресурсов.

«Как мы видим, противник понес очень большие потери. <...> Пытается каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу: двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — заявил он.

Алаудинов сообщил о мародерстве грузинских наемников под Курском

Ранее Алаудинов заявил, что не собирается спасать сдавшихся в плен бойцов «Ахмата».