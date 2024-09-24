Ермак рассказал, будут ли применены Storm Shadow для ударов вглубь России

Украина не получала разрешение на удары ракетами Storm Shadow и SCALP вглубь России, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Отмечается, что Великобритания и Франция на данный момент не одобрили использование таким образом своих дальнобойных снарядов.

Нет, — ответил Ермак на соответствующий вопрос.

Издание Reuters ранее писало, что Киев представил Вашингтону и Лондону список потенциальных целей на территории РФ, которые он хотел бы поразить дальнобойными западными ракетами. В публикации говорилось, что под угрозой находятся российские военные командные и управляющие центры, а также склады с топливом и оружием. При этом Украина получила отказ на просьбу наносить удары ракетами ATACMS. Теперь украинские власти рассчитывают получить одобрение на применение британских ракет Storm Shadow и французских ракет SCALP.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что ВСУ уже давно используют западное вооружение для ударов по Крыму, Белгородской и Курской областям. Журавлев уверен, что украинские военные сами не способны нанести удар западными ракетами по территории России, потому что подобные атаки могут осуществляться только с полетным заданием, сформированным странами НАТО.