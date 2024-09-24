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ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области
© ТАСС
"Два населенных пункта подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что в городе Шебекино в результате обстрела есть локальные обрывы на линии электропередачи, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Также, по данным главы региона, в селе Коновалово Волоконовского района в результате прилета снарядов повреждены гараж, а также остекление и фасады двух социальных объектов.

"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.

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