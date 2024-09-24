ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Два населенных пункта подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что в городе Шебекино в результате обстрела есть локальные обрывы на линии электропередачи, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Также, по данным главы региона, в селе Коновалово Волоконовского района в результате прилета снарядов повреждены гараж, а также остекление и фасады двух социальных объектов.