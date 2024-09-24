В ДНР заявили о взятии под огневой контроль последней снабжающей Угледар дороги

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль последнюю дорогу, по которой можно было снабжать Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. Lenta.ru

«Наши ребята достаточно серьезно продвинулись и фактически взяли под огневой контроль единственную дорогу, которая осталась для снабжения гарнизона Угледара, это дорога на Богоявленку. И сейчас у противника фактически остались только второстепенные дороги. Если начнутся какие-то хоть маломальские дожди, то у противника серьезно возникнут здесь проблемы», - сказал Кимаковский. ТАСС

Российские отряды уже взяли под контроль городские предместья. Под Угледаром сдалась в плен группа спецназовцев элитной бригады «Волки Да Винчи». Российская газета