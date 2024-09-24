Украине пока не разрешили наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, поскольку среди западных лидеров еще есть «здравомыслящие». Такое заявление в эфире M1 сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он считает, что разрешение наносить Киеву удары вглубь РФ создаст «серьезный риск эскалации». Сийярто отметил, что почти тысяча дней конфликта показали, что поставки оружия ведут только «к увеличению числа жертв и не приближают мир». При этом, по его словам, Владимир Зеленский, заявляя, что конфликт закончится раньше, чем все думают, продолжает выступать за его решение на поле боя, а не путем переговоров.

«Так что с точки зрения Венгрии и глобальной безопасности крайне опасно разрешать Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь России», — добавил Сийярто.

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Он считает, что Украина до сих пор не получила это разрешение только потому что в некоторых западных странах все еще есть «голоса здравого смысла». Сийярто выразил надежду, что «никто не перейдет эту красную линию».