"Хезболлах" выпустила 50 ракет по военной базе Дадо на севере Израиля

Вооруженные отряды ливанского шиитского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по военной базе Дадо, расположенной на севере Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Как следует из текста, во вторник бойцы шиитской милиции "обстреляли базу Дадо 50 ракетами". По информации "Хезболлах", на объекте расположен штаб Северного командования Армии обороны Израиля.

Ранее бойцы вооруженного крыла "Хезболлах" нанесли ракетные удары по кибуцу Ха-Гошрим на севере Израиля, а также городу Кацрин, который является административным центром контролируемой Израилем части Голанских высот.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлах" начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. Ливанское движение возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, власти которого напрямую случившееся не комментировали, но заявили об активизации военных действий на северном направлении.

После этого израильские ВВС начали наносить массированные удары по приграничным районам на юге Ливана, а также атаковали Бейрут. Позднее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил о расширении атак на военные объекты, ракетные склады и командный состав "Хезболлах" по всему Ливану. Число погибших в Ливане в результате ударов превысило 550, ранены свыше 1,8 тыс. человек, по данным Минздрава страны.