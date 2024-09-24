«Хезболла» применила новые ракеты против Израиля

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли удар по израильской базе Шамшун ракетами типа «Фади-3». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу движения.

По данным агентства, ранее боевики наносили удары по противнику ракетами «Фади-1» и «Фади-2».

«Бойцы сопротивления нанесли удар ракетами «Фади-3» по базе Шамшун (центр подготовки командного состава и регионального комплектования)», — уточнили в пресс-службе.

Ранее политолог Бар-Илан Зеэв Ханин предположил, что «Хезболла» не наносит ракетных ударов по центру Израиля в связи с тем, что руководители движения отчетливо понимают: ЦАХАЛ ответит на подобного рода атаки ударами по критически важной инфраструктуре Ливана.