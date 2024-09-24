В СМИ появились подробности «плана победы» Зеленского

Источник, близкий к Владимиру Зеленскому, рассказал подробности его «плана победы». Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что сам Зеленский планирует представить свой план президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на его пост Камале Харрис и Дональду Трампу. В данный момент план включает в себя пять пунктов, которые не предусматривают каких-либо уступок России. При этом центральной частью плана являются конкретные объемы военной помощи и несколько дипломатических и политических шагов — главной идеей инициативы является попытка принудить Россию к остановке военных действий.

«План победы — это план укрепления Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», — заявил Зеленский.

Зеленский раскрыл цель своего «плана победы»

Ранее Зеленский заявил, что «план победы» реализуют без переговоров с Россией.