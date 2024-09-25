"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командира в Бейруте

Высокопоставленный командир ливанского шиитского движения "Хезболла" Ибрагим Кубайси погиб при ударе ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление движения.

По информации местных изданий, Кубайси был командующим управления ракетными вооружениями "Хезболлы".

СМИ сообщали ранее, что ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия и боеприпасов "Хезболлы" в населенном пункте Джия, который расположен в 30 километрах от Бейрута.

Незадолго до этого армия Израиля объявила начало новой волны масштабных ударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, "Хезболла" получила "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Израиль обстрелял столицу Ливана утром 24 сентября. За сутки до этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по поселениям на юге и востоке государства.

Позже в армии Израиля объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболла".

Согласно данным на 24 сентября, количество погибших при ударах израильской армии в Ливане достигло 558 человек, еще 1 835 человек получили различные ранения.