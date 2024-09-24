СМИ сообщают о возможной ликвидации командира «Хезболлы»

В результанте атаки израильского беспилотника на южную окраину Бейрута мог быть убит один из членов военного руководства шиитской организации «Хезболла» Таляль Хамие. Об этом со ссылкой на ливанский телеканал Al Jadeed пишет ТАСС.

По данным издания, Хамие отвечал за противовоздушную оборону и командовал ракетными силами. При этом в Ливане пока никак не прокомментировали ситуацию.

Источники сообщили, что удар был нанесен по одному из зданий в квартале Губейри на южной окраине Бейрута, где находятся штабные офисы «Хезболлы». Также атаке БПЛА подвергся квартал Лейлаки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после взрыва 17 и 18 сентября средств связи в разных районах Ливана. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

А 23 сентября авиация Израиля начала наносить массированные удары по объектам на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки населенных пунктов. Израильская армия заявила, что начала упреждающую наступательную операцию «Стрелы севера» против шиитского движения «Хезболла». Правительство Ливана призвало ООН вмешаться.