Российские Ту-160 выполнили 11-часовой полет над Арктикой

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, пишет РИА Новости.

Из заявления следует, что в операции приняли участие экипажи двух воздушных судов. Они провели в небе более 11 часов.

«Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевых морей», — уточнили в ведомстве.

Представители министерства добавили, что дальняя авиация страны регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики. При этом все они выполняются в условиях строгого соблюдения норм международного права.

21 сентября газета Politico сообщила, что американское руководство начало перебрасывать дополнительные силы на Аляску. В том числе США направили в регион эсминец Sterett и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности.

При этом в Вашингтоне соответствующее решение связали с активизацией деятельности РФ и КНР. Как сказал сенатор-республиканец Дэн Салливан, в последнее время Москва и Пекин стали существенно чаще проводить маневры у побережья Аляски.