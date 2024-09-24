Ганчев: пути снабжения ВСУ у Кругляковки перешли под огневой контроль ВС России

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что пути снабжения украинских военных возле населенного пункта Кругляковка Харьковской области перешли под огневой контроль российских войск. RT на русском

«Бои за освобождение нашей территории продолжаются. На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населенного пункта Кругляковка. Формирования киевского режима пытаются усилить группировку войск на этом направлении, но наша артиллерия вместе с авиацией не дают им такой возможности», - сказал он. ТАСС

Ранее Ганчев сообщил, что российская армия осуществляет полный огневой контроль путей снабжения ВСУ у поселка Песчаное Нижнее (Харьковская область). Российская газета