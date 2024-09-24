Красный Крест посетил взятых в плен под Курском солдат

Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил военных, взятых в плен в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Клер Каплун.

По словам Каплун, солдаты смогли передать сообщения своим близким. В Красном Кресте не уточнили, к какой стороне относятся эти военнопленные. Каплун подчеркнула, что МККК не называет количество, местонахождение и имена пленных.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены. СМИ сообщали, что российские военные взяли в плен в Курской области десантников из 80-й бригады ВСУ.