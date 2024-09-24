ЦАХАЛ начал новую волну бомбардировок объектов «Хезболлы»

Армия обороны Израиля приступила к новой волне ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщили в ЦАХАЛ.

До этого о начале «упреждающей наступательной операции» на юге Ливана заявлял глава Генерального штаба войск еврейского государства Герци Халеви.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане», — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти решительно осуждают масштабные военные нападения Израиля на Ливан. Она подчеркнула, что Москва считает совершенно недопустимыми неизбирательные атаки, приводящие к жертвам среди мирного населения.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эскалация конфликта между Ливаном и Израилем грозит полной дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Россия чрезвычайно озабочена и обеспокоена происходящим в регионе.

Перед этим сообщалось, что количество жертв в результате авиаударов Израиля по населенным пунктам в южной и восточной частях Ливана возросло до 492. По данным Reuters, среди погибших числятся 35 детей и 58 женщин.