Названо количество солдат ВСУ, взятых в плен под Курском

Четверо украинских военнослужащих взяты в плен в результате неудачной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что российскими подразделениями за сутки отражены две атаки противника в направлении Малой Локни и Обуховки.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», - пояснили в Минобороны РФ.

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника. А накануне Вооруженные силы РФ отразили две попытки украинских войск прорваться через российскую границу в направлении населенного пункта Новый путь.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что чрезвычайная ситуация в районах Курской области, которые пока находятся под контролем украинских войск, будет исправлена.