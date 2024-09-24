Украинская армия за сутки потеряла до 2030 военных в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России. Газета.Ru

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 555 военнослужащих ВСУ, группировки «Восток» — 130, «Днепр» — до 50, «Север» — до 65, «Запад» — до 420, «Южная» — до 810. В Минобороны России также отметили то, что украинские бойцы были уничтожены в ходе атак ВС РФ, а также отражения нападений ВСУ. Ura.Ru

24 сентября стало известно, что подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Север» взяли опорный пункт ВСУ в Курской области. Отмечается, что после удара по расположению противника российские военные выдвинулись в сторону опорного пункта и зачистили его. Lenta.ru