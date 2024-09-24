Назван наиболее вероятный срок взятия Россией Угледара

Взятие Угледара Россией под контроль может занять две-три недели, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что это важный логистический центр Вооруженных сил Украины с точки зрения снабжения оружием и боеприпасами. По его мнению, взятие ВС России Угледара будет прорывом.

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Угледар — важный логистический центр ВСУ с точки зрения снабжения оружием и боеприпасами, подвоза резервов. Взятие Угледара Россией для ВС РФ будет прорывом, а для фронта — выходом для армии России на агломерацию Краматорск — Славянск. Думаю, операция по взятию Угледара может занять две-три недели, — пояснил Матвийчук.

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Он напомнил, что ВСУ укрепляли Угледар в течение 10 лет, в том числе строили долговременные огневые точки: населенный пункт превращали в крепость с 2014 года. По мнению эксперта, Россия вряд ли будет устраивать штурм города, чтобы избежать больших потерь. Матвийчук допустил, что Угледар могут охватить с юга и с севера.

Я полагаю, что штурма, как такового, не будет. Штурм города — это всегда кровопролитие, особенно для наступающей стороны, это большие потери. Скорее всего, Угледар охватят с юга и с севера, оставив «бутылочное горлышко», через которое ВСУ должны будут отступить и уйти из Угледара, — добавил эксперт.

Российские военнослужащие ранее зашли на территорию Угледара в Донецкой Народной Республике. ВС РФ в настоящий момент успешно продвигаются в границах населенного пункта. В Минобороны России пока не подтвердили данную информацию.