В зоне СВО замечены китайские бронеавтомобили

У российских подразделений замечены бронеавтомобили Hushi. Фотографии этих колесных машин, сделанные в районе специальной военной операции, опубликованы в Telegram-канале "Уголок Ситха".

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Видно, что техника получила ставшие уже обязательными защитные экраны, закрепленные по бортам, в передней части, а также над рабочим местом стрелка - на крыше.

Как сообщалось ранее, специальное полноприводное транспортное средство имеет снаряженную массу в 6500 кг.

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Мощность двигателя составляет 200 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 115 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км. Глубина преодолеваемого брода - 1,2 м. Вместимость, в зависимости от модификации, - 10-11 военнослужащих.

Кроме Hushi также хорошо зарекомендовали себя мотовездеходы Desertcross 1000-3, на которые устанавливается различное оборудование и вооружение.