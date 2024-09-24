Армия России поразила оборонное предприятие на Украине

Российская авиация за сутки нанесла поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, которое производило и обслуживало авиационные газотурбинные двигатели для самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ. ТАСС

Кроме того, ударами авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии атакованы объекты энергетической отрасли, инфраструктура военного аэродрома, два цеха производства и пункт сборки беспилотников, склад горюче-смазочных материалов, а также бойцы и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149-ти районах. Lenta.ru

24 сентября стало известно, что морские пехотинцы российской армии уничтожили в Курской области разведгруппу Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате активных боевых действий были ликвидированы восемь украинских бойцов. Вечерняя Москва