Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет вблизи западного побережья Аляски

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС", - сказали в ведомстве.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Как подчеркнули в МО РФ, "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".