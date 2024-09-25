Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 2090 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Больше всего противник лишился в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 390, 835 и 580 человек личного состава соответственно.

Еще 285 бойцов ВСУ потеряли в боестолкновениях с военнослужащими группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр», следует из ежедневного брифинга оборонного ведомства.