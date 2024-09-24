СМИ сообщили о переброске термоядерных бомб США в Европу

Транспортные самолеты НАТО начали перебрасывать термоядерные бомбы США на европейские склады. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на инсайдерскую информацию Telegram-каналов.

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По словам неназванного источника, транспортные самолеты с бомбами были «практически незаметны» на радарах, так как совершали рейсы в режиме «инкогнито». По версии источника, речь идет об американских самолетах C-17A, способных перевозить термоядерные бомбы B61 - основное оружие стратегических ядерных сил США.

Бомбы B61 находятся на вооружении бельгийских и нидерландских истребителей F-16. Также это оружие было развернуто на британских, немецких и итальянских сверхзвуковых боевых самолетах Tornado (к концу 2010-х годов перехватчики Tornado были повсеместно сняты с вооружения).

Политолог Юрий Баранчик заявил «Московскому комсомольцу», что переброску термоядерных бомб НАТО можно назвать «новой фазой развития СВО, на которую Россия обязана отреагировать». По его мнению, у России есть «месяц-два», чтобы перехватить у НАТО стратегическую инициативу.

О переброске модернизированных бомб B61-12 на базы НАТО в Европе сообщалось еще в 2022 году. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркивал, что модернизация B61 ведется много лет и США уже давно планировали заменить старые бомбы обновленными версиями. Он заверил, что это никак не связано с украинским кризисом.

Сообщалось, что Министерство энергетики США планирует заменить около ста зарядов, которые хранятся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.