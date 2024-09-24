Алаудинов сообщил о мародерстве грузинских наемников под Курском

Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины грузинские наемники разграбили село Погребки Суджанского района Курской области. Об этом рассказал генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов, пишет ТАСС.

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. По данным Минобороны России на 23 сентября, в Курской области потери ВСУ составили уже около 16 400 военнослужащих.

Алаудинов отметил, что зашедшие в село Погребки грузинские наемники вывезли оттуда все, что смогли, даже пшеницу.

«Грузинские формирования оттуда вынесли все тракторы, пшеницу. Мародеры, это просто ужас. Эти люди, которые якобы пришли сюда воевать, украли все, фотографировались, где можно и нельзя»,- пояснил он в эфире «Соловьев Live».

Генерал-майор предупредил, что никто не уйдет от наказания.

Ранее Следственный комитет России объявил в международный розыск пятерых граждан Грузии, воюющих в качестве наемников на Украине. Также следствию удалось получить все необходимые доказательства участия еще троих граждан Грузии в составе «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая организация).