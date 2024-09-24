У Норвегии не хватает вооружения для всех истребителей F-35

Норвегия не обладает достаточным количеством ракет для всех истребителей F-35. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

По ее информации, F-35 используют ракеты средней дальности типа AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile). Минобороны называло эти ракеты "основным оружием, которое норвежские боевые самолеты будут использовать для защиты воздушного пространства Норвегии" . Самолеты F-35 имеют и другое вооружение для воздушного боя, но эти ракеты обладают наибольшей дальностью действия из имеющихся в распоряжении у Норвегии, отмечает вещательная компания. Однако NRK утверждает, что у ВС Норвегии очень мало ракет этого типа. Как отмечает вещательная компания, в случае нападения на Норвегию ей не хватит ракет, чтобы вооружить ими все самолеты одновременно.

Ранее в ходе саммита НАТО в Вашингтоне глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре заявил о том, что Норвегия приняла решение на безвозмездной основе передать Украине шесть истребителей F-16, начав поставки уже в 2024 году. Норвегия отказалась от использования истребителей F-16 три года назад в связи с постепенным вводом в эксплуатацию новых F-35.